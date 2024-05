De Aftrap: "Aantal mensen rondom Wim Jonk hebben geen verstand van voetbal"

"Ik vind het niet heel boeiend wat Jasper van Leeuwen de afgelopen jaren bij elkaar heeft gehaald. Hij is verantwoordelijk voor wat er dit jaar gebeurd is", aldus de oud-aanvoerder, die na de promotie naar de eredivisie in 2022 tegen zijn zin moest vertrekken. "Ruben Jongkind is verantwoordelijk geweest voor de jeugd, maar ik vraag me af daar topwerk is afgeleverd. Ik vind van niet."