Onverwacht debuut Volendam-speler: opa Maarten Woudenberg liet visite zitten

Het staat in het geheugen van Maarten Woudenberg gebeiteld. Op de verjaardag van zijn opa, 25 november 2002, maakte de voetballer onverwacht zijn eerste minuten in het shirt van FC Volendam. "Mijn opa had visite thuis, maar toen ik ging warmlopen, hebben mijn ouders snel mijn opa gebeld en kwam hij nog kijken", vertelt Woudenberg in voetbaltalkshow De Aftrap.