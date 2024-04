Oud-Ajacied én vriend Rob Witschge pept trainer John van 't Schip op tijdens etentje

De Wit en Mirani zijn deze zomer transfervrij. De Wit gaat volgens Witschge een buitenlands avontuur aan. "Er zijn best wel wat clubs voor hem in de markt. Hij wil voor eind mei een beslissing nemen." Over Mirani zegt hij: "Hij wil graag in Nederland blijven. Het hangt er ook nog een beetje van af wat er in Volendam gaat gebeuren."

In de strijd tegen degradatie uit de eredivisie speelt FC Volendam vanavond een cruciale wedstrijd tegen Excelsior. Dat gebeurt nog altijd zonder middenvelder Milan de Haan die ook te gast is in De Aftrap. De Haan herstelt van een enkelblessure en hoopt tegen het einde van dit seizoen zijn rentree te maken.