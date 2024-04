Doodsangsten stond Melvin Platje uit tijdens profavontuur in Indonesië

Tafelgenoot Uli Landvreugd gaat met hem mee. "Ik had ook 1-2 in mijn hoofd. Ik denk dat er toch wel kansen liggen voor Ajax. Het kan alleen maar beter. Ik denk dat Feyenoord hoog druk gaat zetten en dat Ajax in de omschakeling mogelijkheden zal hebben", aldus de huidige trainer van Telstar. De geboren Amsterdammer gaat in de uitzending ook op zijn eigen positie voor komend seizoen in. "Telstar is met een nieuwe trainer in gesprek, dus is het duidelijk dat ik geen hoofdtrainer word. Jammer, want ik ambieerde het wel."

