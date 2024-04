Badjassen en de bekerfinale in De Aftrap: puur praktisch

En hoewel het opmerkelijke kledingstuk in bepaalde periodes naar de achtergrond verdween, is het door de jaren heen nooit helemaal weggeweest. In zijn tijd als bondscoach van het Nederlands beachsoccerteam heeft Kokmeijer wel eens geïnformeerd of hij iets met zijn badjassen voor de bond kon betekenen. "Ik ben wel eens een kamertje binnengewandeld, ja. Maar je moest destijds betalen om ze te mogen leveren."

De inmiddels 46-jarige oud-speler van onder meer FC Volendam en HFC Haarlem is er niet rouwig om: "Of ze nu bij mij vandaan komen of niet, er wordt veel gesproken over badjassen, dus ik denk dat ik er sowieso wel wat aan heb."