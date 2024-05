Pieter Zwart wijst op cijfers Joey Veerman: "Nul goals en assists in Champions League"

"Ik denk dat hij een hele goede voetballer is, maar wel een type waar je een elftal omheen bouwt. Dat maakt het lastiger om bij een club als Manchester City of Liverpool binnen te stappen. Die hebben zoveel goede spelers. Ik denk dat hij het beste kan kiezen voor een club als Lazio Roma, dus net eronder. Daar kan hij zijn eigen spel spelen en gewaardeerd worden", aldus Zwart over de 25-jarige Volendammer.

Pavlidis

Beide gasten gaan in de uitzending ook in op de sportieve malaise bij Ajax. Spaan ziet AZ-spits Vangelis Pavlidis graag naar Amsterdam komen. "Brian Brobbey zou ik nooit wegdoen, maar als het geld komt, wordt het moeilijk. Ik zou Pavlidis kopen als opvolger van Brobbey."

Als opvolger van vertrekkend trainer John van 't Schip noemt Spaan de naam van Francesco Farioli, nu trainer van Nice. Zwart denkt aan Dick Schreuder. "Dat zou ik persoonlijk wel leuk vinden. Alleen zijn broer heeft er al gezeten, dus die zal het niet worden."

Halve finale

In onze rubriek Kratje Trap zijn we toe aan de eerste halve finale waarin Alkmaarsche Boys de strijd aanbindt met de vrouwen van Nieuw-Sloten. Uiteraard besluiten we de uitzending met het elftal van de week in FC De Aftrap.