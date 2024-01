AZ ontslaat per direct Pascal Jansen, Maarten Martens neemt plek over

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

In december 2020 nam Jansen het stokje over van de plots ontslagen Arne Slot. In eerste instantie om alleen dat seizoen over te nemen. Beide partijen waren echter erg tevreden met elkaar. In de jaren daarna verlengde Jansen tweemaal zijn contract.



Onder Jansen eindigde AZ in 2021 als derde, in 2022 als vijfde en afgelopen seizoen als vierde. Dit seizoen begon nog vrij aardig qua resultaten tegen wel vaak mindere tegenstanders. Maar zelden sprankelden de Alkmaarders in de manier van voetballen. De supporters keerden zich vervolgens steeds meer tegen de hoofdtrainer. Vooral eind december tegen PSV lieten de fans middels witte zakdoekjes weten dat ze klaar waren met de coach.

