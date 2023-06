Maarten Martens definitief assistent van Pascal Jansen bij AZ

De krabbel is gezet, Maarten Martens vervolgt zijn carrière bij AZ als assistent-trainer van het eerste elftal. De Belgische oefenmeester tekende donderdagmiddag een contract tot de zomer van 2025.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Op de site van de Alkmaarse club laat Martens uit te kijken naar zijn nieuwe job. "Ik wil altijd blijven bijleren. Daarnaast zal ik meerdere trainingen uitzetten en een rol vervullen in het analyseren van Europese tegenstanders." Op hetzelfde platform zegt directeur Voetbalzaken Max Huiberts zeer content te zijn met de ontwikkeling van Martens. "Coachen in het betaald voetbal was voor Maarten wel een nieuwe stap. Ik denk dat hij dat heel goed gedaan heeft. De aanvallende en attractieve speelstijl van AZ past bij hem en zijn achtergrond."