Deze drie broers zetten zich vol in voor ICGT: lokaal feestje met internationale allure

Het ICGT. Het is aan de ene kant een bescheiden pinksterfeestje in een grote tent op het voetbalterrein van FC Uitgeest. Aan de andere kant is het een voetbaltoernooi van internationale allure. Zoals ieder jaar helpen zo'n 300 plaatselijke vrijwilligers om het gebeuren in goede banen te leiden. "Dat voelt soms als familie", zegt Finn Idema (27). Voor hem is dat een waarheid als een koe: zijn broers Mats (31), Jens (29) en hij zetten zich al jaren samen in voor 'het mooiste weekend van het jaar'.