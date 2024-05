Buurt in actie tegen hardrijden op Graaf Florislaan Beverwijk

Vazquez is blij dat de Graaf Florislaan op de lijst van dertien gevaarlijkste plekken terecht is gekomen. Hij ziet het als een vorm van erkenning. "Maar tegelijkertijd voelt het ook een beetje als een zoethoudertje, want we hebben nog maar weinig actie gezien" aldus Vasquez. Het is de bedoeling dat de handtekeningen die komende weken verzameld gaan worden in juli worden aangeboden aan wethouder Niek Wijmenga. "We willen dan de straat afsluiten en een buurtfeest te organiseren, laat de wethouder dan maar naar ons toe komen om de situatie zelf te zien en de handtekeningen in ontvangst te nemen", zegt Alex Vazquez.

Tijdelijke borden

In een schriftelijke reactie laat de gemeente weten dat er binnenkort tijdelijke snelheidsborden geplaatst zullen worden om gebruikers attent te maken op de maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur. De maximumsnelheid verlagen op de Graaf Florislaan zit er niet in, schrijft de gemeente. Een verlaging van de maximumsnelheid naar dertig kilometer past volgens de gemeente niet bij de weg. Verder kondigt de gemeente aan in gesprek te gaan met de omwonenden, om te onderzoeken of het mogelijk is verkeersdrempels aan te leggen. De gemeente merkte verder op dat een compleet andere inrichting van de Graaf Florislaan, met bijvoorbeeld vrijliggende fietspaden, door het gebrek aan ruimte onmogelijk is.