Inspectie dreigt opnieuw met boetes: werk in bagagekelders Schiphol nog steeds te zwaar

Vier van de zes bedrijven gebruiken de tilhulpen nog niet voldoende of zorgen voor te weinig afwisseling in de werkzaamheden, zagen inspecteurs de afgelopen maanden. De Arbeidsinspectie meldt niet om welke vier van de zes bedrijven het gaat.

Om de arbeidsomstandigheden van deze werknemers zo snel mogelijk te verbeteren, heeft de Arbeidsinspectie de dwangsommen voor deze vier bedrijven verhoogd. Hoeveel de afhandelaren moeten betalen verschilt, maar de hoogste maximale dwangsom is ongeveer 1 miljoen euro.

Dwangsom

In september kregen nog alle zes de bagage-afhandelaren op Schiphol zo'n last onder dwangsom opgelegd. Eerder stapte vakbond FNV namens honderden koffersjouwers op Schiphol naar de rechter, omdat de bagageafhandelaren hen jarenlang aan te veel fysieke belasting zouden hebben blootgesteld en veel medewerkers daardoor klachten aan rug, schouders, nek en knieën zouden hebben.

Tilhulpen zouden voor grote verlichting moeten zorgen, maar deze zijn nog niet op alle werkplekken geïnstalleerd. Eigenlijk zou Schiphol deze uiterlijk in april op alle werkplekken in de bagagehallen plaatsen, maar het bedrijf dat de robots ontwikkelt, had zich vergist in de mate waarop de ontwikkeling van de tilhulpen maatwerk vereist.

De Arbeidsinspectie meldt dat de bagageafhandelaren ervoor moeten zorgen dat de hulpmiddelen worden gebruikt en er wordt afgewisseld in de werkzaamheden. De vier bedrijven krijgen nog vijftien dagen de kans om te reageren op de voorwaarden van de inspectie.