Te ambitieus: één op drie werkplekken in Schiphols bagagekelder heeft nog geen tilhulp

Uiterlijk in april 2024 zou Schiphol op alle werkplekken in de bagagehallen tilhulpen hebben geïnstalleerd, belooft de luchthaven al geruime tijd. Maar nu die deadline (bijna) is verstreken, blijkt die belofte toch te ambitieus geweest. Op een derde van alle werkplekken moeten bagagemedewerkers het nog zonder robots doen.