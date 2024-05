Komst van snelle busverbinding gaat Huizen miljoenen euro's extra kosten

Het ambitieuze plan van een snelle busverbinding naar Hilversum, die ook door Huizen zou gaan rijden, begon zo'n tien jaar geleden. Nadat de gemeente vorig jaar in de clinch kwam met uitvoerder BAM lag het hele project stil. Voornaamste reden voor het conflict was geld, maar na 'goede en constructieve gesprekken' tussen Huizen en de uitvoerder lijkt het er nu dan toch op dat dat die snelle busbaan er komt.

5 miljoen erbij

De oost-west-as, in de volksmond heet het traject HOV, had in eerste instantie een kostenplaatje van ongeveer 6,5 miljoen euro. Hoewel er woensdagavond in de vergadering bij de Huizer commissie Fysiek Domein door sommigen zelfs werd gesproken van een oorspronkelijk bedrag, tien jaar geleden, van 800.000 euro.

Vorig jaar maakte BAM bekend dat de werkzaamheden het budget flink zouden gaan overschrijden. De hele operatie viel duurder uit. Dat was uiteindelijk reden voor de gemeente om de aanleg stil te leggen. Al met al is er een jaar niets gebeurd. Na de gemeente en de uitvoerder elkaar weer gevonden hebben, blijkt het hele feest 5 miljoen duurder uit te vallen.