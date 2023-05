Werkzaamheden HOV-busroute in Huizen stilgelegd, kosten fors hoger dan gedacht

Gemeente Huizen heeft bij de aanbesteding afspraken gemaakt over een bedrag, maar volgens BAM vallen de kosten fors hoger uit. Het bouwbedrijf geeft daarom aan dat uitvoering binnen dit budget niet meer haalbaar is.

Hoe het komt dat het zoveel duurder blijkt, is voor de gemeente (nog) niet duidelijk. Op dit moment zijn zij met BAM in gesprek om toch tot een oplossing te komen. "Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever en opdrachtnemer om dit in goede samenwerking voor elkaar te krijgen", zegt wethouder Roland Boom.

De gemeente is voorlopig in ieder geval niet van plan om meer te betalen. Boom: "Ik heb er vertrouwen in dat we gezamenlijk de handen ineen slaan en doen wat we met elkaar hebben afgesproken."

Bomen

De bouw van de zogenoemde Oost-West as zorgde eerder voor veel weerstand bij de buurt. Zo moesten er bomen gekapt worden voor de aanleg van de buslijn tussen de Huizermaatweg en de Stroomzijde. Toch wilde de gemeente de werkzaamheden door laten gaan. De 'nieuwe' oost-westverbinding moet de route voor fietsers en voetgangers namelijk veiliger en efficiënter maken.

Deze verbinding laat voorlopig alleen dus nog op zich wachten. Het is nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden weer worden hervat.