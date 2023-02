Laatste puzzelstukjes voor snelle busverbinding: groen licht voor route door Blaricum

De route van de snelle bus door Blaricum was de afgelopen jaren allesbehalve een formaliteit. Er werd zo'n vijftien jaar gediscussieerd over hoe en waar de bus over Blaricums grondgebied zou moeten rijden.

Eerst werd gekeken of de sus over 't Merk en de Randweg-Oost naar de A27 zou kunnen rijden, maar dat duurde te lang. Daarna kwam het plan op tafel om de bus over de Stroomzijde en de Stichtseweg te laten rijden, maar toen bleek er weer gedoe over het kappen van bomen. Buurtbewoners hadden bovenal zorgen over de vele bussen voor hun deur.

Verkeerstechnische aanpassingen

De bus gaat nu wel rijden over de Stroomzijde, maar wel met de nodige 'verkeerstechnische aanpassingen'. De bus gaat onder meer 'slechts' 30 kilometer per uur rijden, er komen verkeerslichten en de weg wordt op sommige plekken versmald.

Blaricum heeft onderzoek laten doen naar de aanpassingen. Volgens verkeersexperts is de route van de bus met alle aanpassingen veel veiliger voor buurtbewoners, ondanks het tijdsverlies dat de aanpassingen toch opleveren.

Controleren

De gemeente heeft afgesproken dat zodra de bus gaat rijden en een paar maanden later gecontroleerd wordt of alles goed gaat. Dat was voor de gemeenteraad genoeg om unaniem akkoord te gaan.

De snelle bus tussen Hilversum en Utrecht rijdt al vanaf december, maar rijdt nog niet de beoogde route en dus wordt nog niet de beoogde tijdswinst gehaald. Naast het Blaricumse traject, is het ook nog wachten tot de route door Huizen afgerond wordt.