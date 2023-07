Gaat de snelle HOV-buslijn rijden in Huizen, ja of nee?

Het blijft voorlopig nog een mysterie of de HOV-bus gaat rijden in Huizen. Uitvoerder BAM heeft de aanleg stil gelegd, omdat het project niet haalbaar is binnen het budget. Wethouder Boom heeft het over 'financiële elementen die geheim gehouden moeten worden.' Voorbereidend zijn er honderden bomen langs het toekomstige tracé gekapt, maar of en wanneer de werkzaamheden weer van start gaan is volledig onbekend.

De HOV-lijn in Huizen loopt enorme vertraging op, doordat in het voorjaar door BAM is aangegeven dat het project niet binnen het budget haalbaar is. En dat daarom de werkzaamheden zijn stilgelegd. De gemeente en BAM zijn nog steeds met elkaar in gesprek om te zoeken naar oplossingen.

Financiële elementen geheim

Wethouder Boom in Huizen zegt dat er 'heel hard en heel intensief is gesproken', maar tegelijkertijd zegt Boom ook dat er 'hele fijne en prettige gesprekken zijn met BAM.' De inhoud van deze gesprekken blijven een mysterie. Net zoals trouwens de financiën, aangezien er gesproken wordt over financiële elementen die geheim gehouden worden.

Op de vraag van Daniëlle van Deutekom van CDA Huizen wanneer er meer informatie komt over de voortgang van de HOV, antwoordt wethouder Boom dat tijdens het reces de gesprekken gewoon doorgaan en dat na het reces waarschijnlijk meer informatie te delen valt.

HOV-lijn?

Bij BAM moeten ze zich eerste even achter het oor krabben als je het hebt over de 'HOV-lijn.' Woordvoerder Arno Pronk van BAM is beter bekend met de term 'Oost-West-as, Huizen.' Het is misschien een indicatie van de afstand tot het project van BAM. Desgevraagd laat Pronk weten "in constructief overleg met de gemeente Huizen" te zijn over de voortzetting van het project. Verder wil BAM geen mededelingen doen.

Onduidelijkheid voor de planning

Negen jaar na de start van de samenwerkingsovereenkomst HOV in ’t Gooi – in 2014 getekend – met een vrije busbaan door de Meent, stond de start van het project 'oost-west as' gepland in het eerste kwartaal van dit jaar. De oplevering van het HOV deel van project staat nu nog gepland voor het laatste kwartaal van 2024, maar het is voorlopig onduidelijk of deze planning gehaald kan worden.