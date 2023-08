Weer tegenslag voor busverbinding HOV-lijn Huizen; programmamanager opgestapt

De HOV-lijn in Huizen, de aan te leggen snelle busverbinding die al met meerdere tegenvallers kampt, heeft te maken met een nieuwe tegenslag. Programmamanager Dan Swart van deze zogenoemde 'Oost-west-as' legt zijn functie neer. Dat laat hij weten aan NH Gooi. Hij zegt zich niet te kunnen vinden in de koers die nu door de gemeente Huizen gevaren wordt.

De nieuwste tegenvaller is dat de programmamanager Dan Swart opstapt. Swart is de afgelopen drie en een half jaar bezig geweest voor het project Oost-west-as om te adviseren, plannen te schrijven en draagvlak te creëren.

De HOV-lijn in Huizen moet volgend jaar in gebruik genomen worden, maar heeft te maken met een aantal tegenvallers. Kort geleden nog werden de werkzaamheden door de BAM stilgelegd wegens stijgende kosten, waarover nog steeds "in goed overleg" met de gemeente over gesproken wordt.

Inmiddels is er al acht jaar gedoe tussen gemeente en provincie over de HOV-lijn; het is voornamelijk provinciaal geld wat in het project zit. "De provincie, die de eigenlijke opdrachtgever is, en de gemeente spreken elkaars taal niet", zegt de voormalig programmamanager.

Hij stapt op vanwege het feit dat hij zich niet meer kan vinden in de koers die de gemeente nu vaart. Hij vindt onder andere dat de BAM zich niet aan de afspraken houdt. Wel benadrukt hij dat zijn vertrek een persoonlijke afweging en keuze is.

Dossierkennis

Zijn kennis over het project is aanzienlijk. Zo kan hij veel vertellen over de ruim 300 bomen die voor het project gekapt zijn. Deze kap is controversieel onder een groep Huizers. Swart legt uit dat dit gedaan is voor de toekomstige verkeersveiligheid. De rotondes, bijvoorbeeld bij de Huizermaatweg, moeten verkeerspleinen worden en daarvoor stonden de bomen in de weg.

Ondanks eerdere beweringen is er met de kap wel degelijk rekening gehouden met het broedseizoen, aldus Swart. Sommige bomen zonder vogels maar met nesten zijn dan ook blijven staan. Ook zijn er bomen herplant en er is over het geheel een onderzoek geweest om natuur te compenseren.

De dossierkennis van Swart én de beloftes die hij heeft gedaan aan alle betrokken partijen zullen nu aan zijn toekomstige opvolger doorgegeven moeten worden. De werving en selectieprocedure om een nieuwe programmamanager te vinden is inmiddels opgestart.