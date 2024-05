Verdachte brute 'abortusmoord' vandaag aan het woord: "Ze wilde het echt zelf"

Hij vertelt vandaag hoe hij erachter kwam dat de baby en zijn vriendin dood waren. "Ik ontdekte de dode foetus naast het bed, levenloos. Op het donkerblauwe vloerzeil zaten zwarte veegmotieven van bloed", zo omschrijft de verdachte. Zijn vriendin trof hij later dood aan in bed. "Ze was koud en had haar ogen open. Ik heb haar proberen wakker te maken."

Het Openbaar Ministerie kan nog niet reageren op de verklaring van Van E., zo laat een woordvoerder weten. Donderdag volgt het requisitoir, daarin gaat het OM in op de straf die ze voor ogen hebben en reageren ze op de verklaring die vandaag is gegeven.