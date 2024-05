Gruwelijke chatberichten in rechtszaak 'abortusmoord': "Hoe wreed is dit?"

Er zijn vijf abortuspillen verdwenen uit de strip, zo staat in het dossier. Volgens Van E. heeft hij zijn vrouw in bed gelegd en heeft hij haar later dood aangetroffen. De rechtbank vraagt zich af waarom hij geen hulpdiensten heeft ingeschakeld, aangezien hij verklaart dat hij haar bloedend door het huis heeft zien lopen. Zijn eerdere antwoord: "Het leek veel bloed, maar ik ben visser en bloed lijkt snel heel veel."

Chatberichten

De rechtbank leest vandaag chatberichten uit het dossier voor die anders doen lijken. "We moeten een meisje of abortus", "We kunnen alleen gelukkig zijn als je doet wat ik je vraag" en "Oké vuilnishoer, je bent niets voor mij. Aborteer en tot nooit meer." De rechtbank vraagt zich af hoe Patricia de abortus dan zelf heeft kunnen willen: "Dit klinkt niet als iemand die heel veel ruimte krijgt om haar eigen beslissingen te nemen."

"Dit soort dingen schrijven aan iemand waarvan u zegt dat u van haar houdt. Hoe wreed is dat?" Zo vraagt de rechter aan Van E. Hij leest meer berichten voor het stel in de weken voor de abortus naar elkaar stuurde. De verdachte omschrijft op gruwelijke manier hoe hij de abortus wil uitvoeren en hoe hij eigenhandig het ongeboren kind in haar wil doden: "We hebben daar drie tot vijf dagen voor nodig", schrijft Van E. zijn vriendin.

Zwijgen tot dinsdag

De zaak zou eigenlijk al in 2022 inhoudelijk worden behandeld. Dit werd, op het laatste moment, uitgesteld omdat er meer verhoren moesten worden gedaan met betrokkenen in Brazilië. Daardoor zit de verdachte inmiddels al meer dan vier jaar in voorarrest.

De verdachte is duidelijk aan het begin van de zitting: "In principe leg ik morgen alles uit." Volgens advocaat Ilse van der Meer is het lastig dat de rechtbank maar een paar van de chatberichten voorleest: "Mijn cliënt is onschuldig en wil zijn kant van het verhaal graag vertellen. Maar er zitten ook berichten voor en na, dus de verklaring die geeft hij morgen uitgebreid."

Van E. krijgt dinsdag vier uur lang de tijd om zijn eigen verklaring voor te lezen. Dinsdag volgt de verklaring van Dennis van E. Donderdag komt het OM met de strafeis.