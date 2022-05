Rechtszaak 'abortusmoord' uitgesteld: getuigen in Brazilië opnieuw gehoord

De inhoudelijke behandeling in de zaak rondom de abortusmoord in Diemen is vandaag uitgesteld. Dat bevestigt een woordvoerder van de rechtbank na berichtgeving van Het Parool en De Telegraaf. Een aantal Braziliaanse getuigen moet namelijk opnieuw worden gehoord.

Verdachte in de zaak is Dennis van E., hij zou zijn vriendin en ongeboren of net geboren kind om het leven hebben gebracht door zijn vriendin alcohol, drugs en abortuspillen in te laten nemen. Zij werden in oktober 2019 dood aangetroffen in het appartement van Van E. aan de Martin Luther Kinglaan in Diemen.

Van de zaak zijn eerder meerdere pro forma-zittingen geweest. Daarin wordt de zaak niet inhoudelijk besproken, maar gaat het alleen over wat er precies onderzocht moet worden.

Uitgerekend vlak voor de eerste inhoudelijke behandeling van de zaak vroeg advocaat Keith Cheng om een aantal getuigen nog een keer uit te horen. De getuigen werden in september vorig jaar al een keer in Brazilië gehoord. Afgelopen december werden de uitgewerkte verhoren vervolgens verspreid. Volgens de officier van justitie had Cheng destijds de mogelijkheid om vragen te stellen of vragen te kunnen stellen. Omdat die bijeenkomsten met een videoverbinding konden worden bijgewoond, had de advocaat volgens hem makkelijk kunnen aanschuiven.

Toch gaat de rechtbank dus mee in het verzoek van Cheng, zij het - zo schrijft De Telegraaf - met grote tegenzin. Cheng zou zijn verzoek pas afgelopen zondagavond hebben ingediend, terwijl hij in de weken daarvoor niet op mailtjes van de rechtbank reageerde.