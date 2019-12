Verdachte abortusmoord liet Braziliaanse vriendin dagenlang alleen achter in Diemen

AMSTERDAM - Het programma Opsporing Verzocht heeft vanavond beelden vertoond van de hoogzwangere Patricia Oliveira dos Santos. De beelden zijn zo'n 24 uur gemaakt voordat haar lichaam en dat van haar pasgeboren zoontje in een flatwoning aan de Martin Luther Kinglaan in Diemen werden aangetroffen.

Haar vriend, Dennis van E., zit vast wegens dood door schuld en illegale abortus. Volgens de politie heeft ze Van E. drie jaar geleden leren kennen in het Braziliaanse Fortaleza. De twee onderhouden een latrelatie en Van E. verblijft regelmatig bij Patricia en haar familie.

Als Patricia zwanger raakt, reist ze met haar vriend mee naar Nederland. Patricia kwam eind september aan en verblijft dan in de woning van Van E. in Diemen.

Alleen in Diemen

Opvallend is dat Van E. een paar dagen nadat Patricia voor het eerst in Nederland is, zelf op vakantie gaat zonder zijn vriendin. De 32-jarige Braziliaanse is dan ruim 7,5 maand zwanger en heeft verder geen contacten in haar omgeving.

Patricia komt in de periode tussen 8 en 15 oktober dagelijks bij de Albert Heijn XL aan het Diemerplein in Diemen om daar een kop koffie te drinken. Ook neemt ze regelmatig selfies in de omgeving waar ze zich bevindt.

Als haar vriend terugkomt van vakantie bezoeken ze op 16 oktober café Cheers en café 't Pandje in Diemen. Rond 01.50 uur komen ze weer thuis.

Naar buiten

Op beelden die de politie vrijgeeft is te zien dat Patricia op 17 oktober rond 04.00 uur met een koffer en twee grote tassen het appartementencomplex verlaat. Van E. loopt dan met haar mee naar buiten. Op de videobeelden is te zien dat de hoogzwangere vrouw wankelend naar buiten loopt en dan uit het zicht verdwijnt.

Rond 05.30 uur komt Patricia weer terug. Met haar tassen en koffers loopt ze met Van E. mee terug naar de lift. Een dag later wordt het lichaam van de vrouw en het lijkje van haar baby aangetroffen in de woning van Van E.

Getuigenoproep

De politie roept mensen die Patricia op 17 oktober tussen 04.00 en 05.30 uur hebben gezien op om contact te nemen. Ook wil de recherche graag weten wie in de weken voor haar dood nog contact met haar hebben gehad.