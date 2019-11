Diemenaar langer vast voor doodslag en abortus

DIEMEN - De 48-jarige man uit Diemen die vastzit voor de dood van een 32-jarige vrouw en een baby blijft langer in de cel. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van doodslag en abortus zonder toestemming. De raadkamer van de rechtbank in Amsterdam heeft beslist dat hij zeker zeventig dagen langer vast blijft zitten.

De man en de vrouw hadden een relatie, meldt het OM. Ze was ongeveer acht maanden zwanger van een jongetje. De verdachte is vermoedelijk de vader van het kind. De lichamen van de vrouw en de baby worden naar Brazilië overgebracht, waar de vrouw vandaan komt.

Illegale abortus

De lichamen van de vrouw en het kindje werden op 18 oktober gevonden in een woning aan de Martin Luther Kinglaan in Diemen. Aanvankelijk werd de man verdacht van illegale abortus en dood door schuld, maar het OM heeft de beschuldigingen verzwaard. De man zou hebben nagelaten medische hulp voor de vrouw in te roepen toen dat dringend nodig was. Hij zit sinds 18 oktober vast nadat hij zichzelf bij de politie had gemeld.