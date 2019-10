Moeder en pasgeboren baby overleden in Diemen, vermoedelijk door misdrijf

AMSTERDAM - De politie doet onderzoek naar de dood van een moeder en een pasgeboren baby in een woning aan de Martin Luther Kinglaan in Diemen. Er is een 48-jarige man opgepakt.

Beide lichamen werden afgelopen vrijdag aangetroffen. In eerste instantie ging de politie niet uit van een misdrijf, maar er werd uit voorzorg wel onderzoek gedaan. Voor de deur van het appartementencomplex stonden lange tijd meerdere politiewagens.

Inmiddels lijken er toch sterke aanwijzingen voor een misdrijf. Het Openbaar Ministerie (OM) laat namelijk vandaag weten dat de 48-jarige man, die vrijdag werd opgepakt, gisteren is voorgeleid en twee weken langer blijft vastzitten. Het OM bevestigt niet dat het om een moeder en pasgeboren baby gaat.

Deze verdachte zit in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij alleen met zijn advocaat mag praten.