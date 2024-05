Rellende jongeren maken de kermis steeds duurder: Kermisbond maakt zich zorgen

Maar, bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Is dat de gemeente of de organisator? Volgens de Nederlandse Kermis Bond ligt het eraan wie het evenement organiseert. Als dat de gemeente is, betaalt de gemeente. Als dat niet zo is, dan de organisator.

Samenwerken

Toch hamert de Nederlandse Kermis Bond altijd op samenwerking. "De gemeente weet welke groepen er voor problemen kunnen zorgen. Wij zijn er maar heel even en hebben daar minder zicht op", zegt Ad Jongenelen van de Nederlandse Kermis Bond. "Maar ik moet zeggen: die samenwerkingen gaan vaak goed."

Kermisexploitant Klaas Braak beaamt dat: "Samenwerking is heel belangrijk en in mijn beleving gaat dat eigenlijk altijd goed. Kermisorganisatoren moeten beveiligers inhuren en gemeenten sturen boa's."

Extra geld

Samenwerking of niet, die extra beveiliging kost geld. En dat moet door iemand betaald worden: de kermisbezoekers. Voor minima kan een middagje in de Booster of Magic Mouse soms dus niet meer uit, en dat is volgens de bond en kermisorganisatoren zorgwekkend.

"Er moeten al kosten worden betaald voor energie, de plek op het kermisterrein, de opstelplaats van de salonwagens, het personeel, de reparaties en ga zo maar door. Daar komt de beveiliging nu bij", vertelt Jongenelen. "Dat merk je in de ritprijs. Exploitanten willen aan het eind van de rit ook nog iets overhouden."

Organisator Frans Stuy: "Dat is het treurigste van allemaal: dat bezoekers hiervoor opdraaien. Ik zeg ook tegen de kermisexploitanten: 'gebruik kortingdagen', zodat mensen met minder geld ook nog kunnen genieten."

Maatschappelijk probleem

Volgens de kermisorganisatoren is er een ding duidelijk: "Dit is geen kermisprobleem, maar een maatschappelijk probleem. Dát zou moeten worden aangepakt", vindt Stuy. "Tegen de jongeren die het verpesten zou ik willen zeggen: 'Kap nou met dat gesodemieter. Laat mensen hun centje verdienen en dan kunnen wij weer terug naar hoe het normaal was.'"

De Nederlandse Kermis Bond maakt zich nog geen zorgen dat dit de mokerslag wordt en dat de attracties straks uit het straatbeeld verdwijnen. "De kermis bestaat al 1000 jaar. In die tijd zijn er vaker tegenslagen geweest", weet Jongenelen. "We laten ons niet zo snel uit het veld slaan. We komen hier uit."