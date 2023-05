Ook Mark mishandeld in Wognum: met kettingslot geslagen en gebroken kaken

Hij is er nog beduusd van. Want naast de zoon van Maaike* werd ook Mark* (18) slachtoffer van geweld na een bezoek aan de kermis in Wognum. In de nacht van donderdag of vrijdag werd hij - op weg naar zijn fiets - naar verluidt met een kettingslot van achter neergeslagen. Even later had hij ook twee gebroken kaken, was een zilveren armbandje gestolen en zijn portemonnee gerold. "Ik voel me vernederd."

Mark is niet het enige slachtoffer van buitensporig geweld in en rond Wognum. Eerder vandaag deed Maaike haar verhaal tegen NH. Haar 15-jarige zoon werd afgelopen zaterdag in elkaar geslagen. Het gevolg: een gebroken neus.

Het begon nog wel zo gezellig, afgelopen donderdag in café Stam in Wognum. "Ik was er met een vriend, het was leuk. Om een uur of 2 's nachts kocht ik nog een patatje, voordat ik naar huis zou fietsen", vertelt Mark, die niet met zijn echte naam genoemd wil worden.

Kettingslot

Mark zelf had veel minder geluk. "Mijn fiets stond iets verder, bij iemand op het pad. Dus ik moest een stukje lopen. Blijkbaar zijn ze achter mij aan gelopen en vanaf dat moment weet ik het niet zo goed meer. Achteraf hoorde ik dat ik met een kettingslot ben geslagen. Ik heb wel een flinke bult op mijn hoofd, maar gelukkig geen hersenschudding."

Als Mark weer bijkomt, pakt hij zijn fiets. Ver komt hij niet. "Het ging niet meer. Die vriend van mij heeft de politie gebeld." In het Dijklander ziekenhuis blijkt hij beide kaken te hebben gebroken. Er worden titanium platen geplaatst en thuis op de bank komt hij bij van zijn traumatische ervaring.

"Ik voel me vernederd", zegt Mark met zachte stem. "Het zijn jonge jochies, als het nu gasten van 30 jaar oud waren... Ik was op dat moment een gemakkelijk doelwit. Ik had al aardig wat biertjes op. Pas later kwam ik erachter dat ze ook mijn armbandje en geld hebben gestolen. Hoeveel? Er zat nog hooguit 20 euro in. Schandalig, hoe halen ze het in hun hoofd?!"

Aangifte gedaan

Mark heeft inmiddels aangifte bij de politie gedaan. "Gelukkig nemen ze het serieus op. Ik heb via via één naam van de mogelijke daders kunnen ontrafelen. Die heb ik ook doorgegeven. Hopelijk kunnen ze er iets mee. Ze zouden ook de camerabeelden van Stam bekijken om te kijken wie er nog meer bij horen. Ik ga ervan uit dat het om hetzelfde groepje gaat die even daarvoor mijn vriend ook al lastigvielen."

Mark blijft achter met twee gebroken kaken, die zo'n 4 tot 6 weken nodig hebben om te helen. En met angst. "Ik denk niet dat ze weten waar ik woon, maar ik loop niet met een fijn gevoel over straat. Uitgaan? Voorlopig maar even niet."