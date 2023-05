Zoon van Maaike kwam na avondje kermis met gebroken neus thuis en hij is niet de enige

Een gezellig avondje naar de kermis in Wognum eindigde voor de 15-jarige zoon van Maaike* in een horrornacht. Toen hij rond 01.00 uur op weg was naar zijn fiets, werd hij in elkaar geslagen. Een gebroken neus als gevolg. Hij lijkt niet de enige, meerdere tieners lijken in en rond de kermis dit weekend te zijn mishandeld.

Een foto van de kermis in Hoorn - ter illustratie - Aangeleverd

"De adrenaline is uitgewerkt, en het begin nu echt zeer te doen." De zoon van Maaike heeft flink wat pijn nadat hij gisternacht meerdere keren is geschopt en geslagen op straat in Wognum. Maar dat is niet alleen. "Hij is bang ze weer tegen te komen." Daarom wil Maaike liever niet met haar echte naam in het artikel, bang voor represailles. "Ik wil niet dat ze ons gaan opzoeken." Maar ze vindt het wel belangrijk het verhaal te vertellen, in de hoop dat meer slachtoffers zich melden en aangifte doen. 'Je moet uitkijken' "Hij ging in zijn eentje naar buiten en naar zijn fiets toe om naar huis te gaan. Maar op straat werd hij van beide kanten omsingeld door jongens, een stuk of zeven. Hij wandelde er doorheen en gaf er geen aandacht aan. Maar toch kwamen ze achter hem aan." Haar zoon krijgt eerst een schouderbeuk en er wordt gezegd 'je moet uitkijken'. Hij negeert het, maar de groep jongens negeren hem niet. Ze volgen hem, schoppen hem in zijn rug, en uiteindelijk een vuistslag in zijn gezicht.

"Het is heftig voor hem, voor ons, voor zijn vrienden. Ze hebben geen idee wat ze aanrichten" Maaike - moeder mishandelde zoon

"Hij is uiteindelijk weggerend en ze kwamen niet achter hem aan. Fietste snel weg en belde toen mij", vertelt Maaike. Midden in de nacht zitten ze bij het ziekenhuis. Het is al snel duidelijk. "Ze zeiden niet eens een foto te hoeven maken, omdat ze het zo al konden zien." De zoon van Maaike lijkt niet de enige die die nacht vanaf de kermis, het ziekenhuis werd ingeslagen. Bij het Dijklander Ziekenhuis komen ze een ander slachtoffer tegen. "Linkerkant van zijn gezicht lag helemaal open, hij was een half uur buiten bewustzijn en met ambulance mee geraakt." Meer slachtoffers Maaike besluit om het verhaal van haar zoon op Facebook te delen, in de hoop dat meer slachtoffers zich melden. En dat gebeurt. Naast de vele reacties en beterschappen voor haar zoon, melden ook andere moeders en een tante zich. Zo is een 18-jarige jongen in de nacht van donderdag op vrijdag zwaar mishandeld, toen hij naar zijn fiets liep toen hij de kroeg uit kwam. Zijn tante vertelt: "Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis geraakt. Zijn kaak is zowel links als rechts gebroken. Behoorlijk toegetakeld dus."

"Zijn kaak is zowel links als rechts gebroken. Behoorlijk toegetakeld dus" Tante van mishandelde neef

Een andere moeder meldt dat haar zoon is belaagd op de wc en wat klappen kreeg in de plaatselijke kroeg. En weer een andere moeder die meldt dat anderen de jas van haar zoon probeerden te stelen. Eerder werd al bekend dat donderdagavond meerdere tieners uit Hoorn zijn mishandeld. Twee meisjes werden tijdens het naar huis fietsen na de kermis, van hun fiets getrapt. Twee jongens liepen in een fietstunnel in Hoorn brandwonden op, nadat andere jongens vuur spuwden met een aansteker of bus deodorant.

Zelfde groep jongens? "Heel veel tieners zijn al aangepakt door deze groep jongens, lijkt wel", vertelt Maaike na al de reacties die ze heeft binnengekregen. "Namen zijn bekend bij de politie. Maar ze lijken er mee weg te komen, ze hebben te weinig bewijs. Ze moeten haast op heterdaad betrapt worden", vertelt ze zondag meerdere keren de politie heeft gesproken. "Deze groep jongens terroriseren de feestjes voor de jongelui. Die zijn er alleen maar om rottigheid uit te halen. Verdrietig dat het dan elke keer zo moet aflopen." Ze hoopt dat verdachten snel worden opgepakt. "Maar een politieagent vertelde vanmiddag aan de telefoon dat ze ze dan heterdaad moeten betrappen, dat betekent dat er weer een slachtoffer moet vallen." Maaike hoopt dan ook met haar verhaal dat nog meer slachtoffers zich melden. "Zoveel mogelijk aangifte doen, dan staan we sterker." Alsof er niks gebeurd is Maaike kan pas donderdagochtend met haar zoon aangifte doen. De politie kon zondagmiddag alleen vertellen dat er in die nacht een melding is geweest rond 01.00 uur. Een ambulance is toen op de Raadhuisstraat geweest, vlakbij Café Stam. Eerder deze week meldde de politie over de voorvallen in Hoorn dat ze geen aanleiding zien te geloven dat het om dezelfde daders gaat. Anthony Stam, van Café Stam, is gevraagd of hij iets mee heeft gekregen van opstootjes of mishandelingen. "Bij ons zijn er geen opstootjes geweest. Wat er op de kermis is gebeurd, zou ik niet weten."

"Bij ons zijn er geen opstootjes geweest. Wat er op de kermis is gebeurd, zou ik niet weten." Anthony Stam - gastheer Café Stam

Arjan Blokker, die de kermis in Wognum organiseert, was zondagavond druk met het opruimen van de kermisattracties. "Ik kan niets bevestigen, maar ook niet ontkennen. Ik heb nog niks gehoord, ook van anderen niet. Ik neem aan dat dat in de evaluatie naar boven komt." Maaike hoopt dat haar zoon ooit weer met plezier op pad kan gaan. "Het is heftig voor hem, voor ons, voor zijn vrienden. Ze hebben geen idee wat ze aanrichten."