Ravage op kermis Hensbroek: jongeren richten vernielingen aan

Vannacht zijn er op kermis van Hensbroek verschillende attracties vernield. De daders zijn volgens kermisexploitanten jongeren uit Obdam. "Het is jammer dat we nou net op het eind van dit kermisseizoen nog vernieling krijgen", zegt Johnny van Eijk, kermisexploitant van de grijpmachines.

De daders zijn bekenden uit het dorp. "Ze komen uit Obdam en komen ons ook bekend voor met dit soort streken", zegt Johnny van Eijk. Hij is exploitant van de grijpmachines op de kermis in Hensbroek.

Onverkoopbare zoetigheid

Zo is onder meer de suikerspinnenkraam vernield. Van Eijk: "Ze hebben het luik opengebroken en al het snoep uit de kraam gehaald. Die hebben ze verderop achter de bosjes neergelegd. Helaas kunnen we dat snoep niet meer verkopen, omdat het een hele nacht buiten de kraam heeft gelegen en we niet weten wat er voor de rest mee is gebeurd."

Ook hebben de daders een van de trampolines opgetuigd en zijn ze erop gaan springen. "Ze hebben aan de buizen gehangen, die helemaal naar voren hellen. Voor de rest moeten er bij de trampolines nog een paar knopjes en een motor vervangen worden", aldus Van Eijk. De groep vandalen is lang bezig geweest, want zo’n trampoline bouw je niet zomaar op volgens de kermisexploitant.

