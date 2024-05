Laatste megapomp geplaatst in Afsluitdijk: mijlpaal voor grootste gemaal Europa

De zes gloednieuwe pompen worden geplaatst om in de toekomst sneller water af te kunnen voeren. Gisterochtend werd de vijfde pomp in het gemaal gehesen. "Het werk verloopt voorspoedig. Zodra de sluizen opengaan nemen wij de gelegenheid om een pomp te plaatsen", vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Laagwater

Nu moet al het water uit het IJsselmeer nog bij eb via de spuisluizen naar buiten stromen. Afgelopen winter ging dat maar net goed. Vanaf eind december stond het water in het Markermeer zo hoog dat het over de dijken klotste. Zowel bij Hoorn als Volendam werden zandzakken neergelegd om het wassende water te stoppen.

Straks kunnen de pompen maar liefst 275.000 liter water per seconden extra afvoeren. Voor de afvoer van grote hoeveelheden water is Rijkswaterstaat straks bovendien niet meer afhankelijk van een lage waterstand op de Waddenzee om te kunnen spuien naar de Waddenzee. De pompen worden eind volgend jaar in gebruik genomen.

Meekijken

Hier kun je meekijken met het werk aan het gemaal in de Afsluitdijk. De laatste pomp wordt - als alles meezit - tussen 11.30 uur en ongeveer 12.30 uur in het gemaal gehesen.

Je ziet in onderstaande video hoe het plaatsen van de pompen in zijn werk gaat.