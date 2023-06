Zanger Rob Makreel schrijft ode aan nieuwe Afsluitdijk: "Keihard afspelen bij de sluizen"

Het zou zomaar de soundtrack kunnen zijn komend weekeinde, als de Afsluitdijk weer een keer open is voor fietsers en wandelaars: 'Afsluitdijk' van zanger Rob Makreel uit Den Oever. Hij schreef een ode aan de 'nieuwe' dijk. "De trots van basalt, heeft een nieuw jasje aan dat me heel goed bevalt."

"De oude Afsluitdijk beschermt ons al negentig jaar. Ze krijgt een nieuw jasje aan. Ze is bijna helemaal klaar." Het klinkt als een Zuiderzeewals door de speakers en toch is het modern, zegt Rob Makreel: "We kennen allemaal de Zuiderzeeballade wel en, nou ja, de nieuwe Afsluitdijk is bijna klaar en dit is dan een nieuw lied dat meer van toepassing is."

Rasmuzikant Rob Meekel, beter bekend als Rob Makreel, grossiert in liedjes over de visserij, over het leven in het dorp en de haven van Den Oever. Daar kan de Afsluitdijk niet ontbreken. "Ik reis regelmatig over de dijk en ik ga er graag vissen bij de sluizen. Ik had een paar regeltjes bedacht met een beetje van alles erin van Den Oever tot Kornwerderzand, het monument, een vissertje dat heen en weer vaart en zijn ogen uitkijkt als hij de nieuwe stenen langs de kant ziet. Het lijkt wel Legoland."

Tekst gaat verder na de video van Rob Makreel van zijn lied 'Afsluitdijk'.