Enorme nieuwe pompen in Afsluitdijk moeten voorkomen dat water opnieuw over kades klotst

Om in de toekomst sneller water af te kunnen voeren, worden er zes gloednieuwe pompen in de Afsluitdijk bij Den Oever geplaatst. Samen vormen ze dan het grootste gemaal van Europa. Nu moet al het water uit het IJsselmeer nog bij eb via de spuisluizen naar buiten stromen. Straks kunnen de pompen maar liefst 275.000 liter water per seconden extra afvoeren. In de video zie je de operatie waar chirurgische precisie voor nodig is: