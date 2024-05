Johan zocht wereldwijd naar Legostenen om stoomgemaal Halfweg na te bouwen

Vrijwilligers die de radaren van het historische stoomgemaal al jaren draaiende houden, geven de miniatuurversie een dikke tien. Stoker Gerard Harke ziet 'zichzelf' staan met een schep in de hand. "Ik vind het heel knap en we zijn blij met wat extra aandacht voor het gemaal", vertelt hij.

Renovatie

Die aandacht is hard nodig, want de vrijwilligers moeten regelmatig flink lobbyen om geld voor het kostbare onderhoud bij elkaar te krijgen. Momenteel wordt het stoomgemaal gerenoveerd.

"Als er onvoldoende geld is om alles te doen wat er nodig is, hopen we volgend jaar weer verder te kunnen. Als het genoeg blijkt te zijn, is het onderhoud misschien in juli al klaar."

Het starten van de stoommachine trekt dit weekend in ieder geval weer een hoop belangstellenden. Het kost even wat kracht om de boel in gang te zetten, maar dan loopt het historische gemaal weer als een zonnetje. Ook morgen kunnen bezoekers het gemaal én minigemaal nog bewonderen. De machine wordt om 12.00 uur gestart.