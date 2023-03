Tijdlijn: een eeuw droge voeten in de Haarlemmermeerpolder dankzij jubilerend stoomgemaal Halfweg

Wie zonder natte voeten in de Haarlemmermeer woont, heeft dit mede te danken aan het stoomgemaal in Halfweg. Dit is het oudste en grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld, en viert dit jaar dat de stoommachine honderd jaar in gebruik is. NH Nieuws duikt in de historie van het gemaal en zet de feiten rond het ontstaan en behoud van het stoomgemaal op een rij.

In museum Stoomgemaal in Halfweg komen verleden en heden samen. "Veel mensen weten niet hoe de Haarlemmermeer is ontstaan, of wat er voor nodig is om hier droge voeten te houden", vertelt Frans de Haan (72), vrijwilliger bij museum Stoomgemaal in Halfweg.

De strijd tegen het water

Frans de Haan werkte ruim veertig jaar bij het waterschap waar hij zich bezighield met het versterken van dijken. De strijd tegen het water is nog lang niet over, waarschuwt hij. In Nederland leven we voor twee derde onder de zeespiegel en door opwarming van de aarde rijst de zeespiegel nog verder omhoog. "Als ik naar mijn kinderen en kleinkinderen kijk, denk ik: we moeten echt alle zeilen bijzetten."

In het verleden speelde het stoomgemaal een belangrijke rol bij het droogmaken en droog houden van de Haarlemmermeerpolder. Overtollig water werd met behulp van de stoommachine afgevoerd naar zee. Zestien keer per jaar kunnen bezoekers zien hoe dit er vroeger allemaal aan toe ging.

