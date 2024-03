Stoomgemaal Halfweg krijgt komende tijd broodnodige opknapbeurt, maar blijft draaien

Het stoomgemaal in Halfweg is voorlopig gered. De afgelopen jaren vreesde de stichting achter het industrieel erfgoed de deuren te moeten sluiten door achterstallig onderhoud, maar zo ver komt het niet. Dankzij onder meer een fikse subsidie van de provincie kan het gebouw een broodnodige opknapbeurt krijgen.

Die begint snel. Sterker nog: vandaag tekent het museum een overeenkomst met de Wormerveerse aannemer Holleman en zn. Santpoort, gespecialiseerd in de restauraties van historische gebouwen. De komende weken worden er steigers geplaatst en wordt het gebouw met doeken aan het zicht onttrokken.

Van daken tot vloeren

"Zowel de daken, goten, kozijnen, muren en vloeren zijn dringend aan onderhoud toe", benoemt de stichting in een persbericht over wat de restaurateur allemaal zal aanpakken. De klus duurt naar verwachting tot half juli, al blijft het museum - zoals gebruikelijk - een weekend geopend voor publiek. Tijdens die zogeheten stoomdagen is het stoomgemaal in werking te zien. De eerste keer is in het weekend van 6 en 7 april.

Bekijk hieronder de reportage die NH maakte tijdens de honderdste verjaardag van het stoomgemaal.