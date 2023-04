Stoommachine gemaal Halfweg honderd jaar in gebruik, maar is dit het laatste jubileum?

De machine die het oudste nog werkende stoomgemaal ter wereld in Halfweg aanzwengelt doet dat al 100 jaar lang. Ondanks de feeststemming zijn er ook zorgen. Er is drie ton nodig voor onderhoud om het gemaal draaiende te kunnen houden.

"Vanaf een uur of negen tot het eind van de dag verdwijnen er zo'n zestien tot zeventien kruiwagens kolen in de ketel", vertelt vrijwilliger Han Maas, terwijl zijn collega er nog een paar scheppen bij gooit. Han laat enthousiast alle onderdelen van het gemaal zien: van de ketel tot aan de grote wielen, die in de negentiende eeuw werden gebruikt om de polder droog te malen.

De stoommachine slaat hij natuurlijk niet over. Die staat er sinds 1923. "Dit is de honderdjarige", vertelt Han met een glimlach. De vrijwilligers laten de machine vanaf nu één weekend per maand draaien, zodat het publiek de imposante machine in werking kan zien. "We hebben het starten van de machine gezien. Wat een enorme kracht erachter zit. Het is gewoon indrukwekkend", vertelt een bezoekster die zichtbaar onder de indruk is.

Ook haar dochter, die nog op school zit, kijkt haar ogen uit. "We hebben het met geschiedenis nu over deze periode, dus het is gewoon interessant om het allemaal in het echt te zien.