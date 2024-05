Eurovisie-Fred 'heel verdrietig' over diskwalificatie Joost Klein

Vanuit zijn hotelkamer in Malmö neemt Fred de telefoon op. "Ik ben heel verdrietig", zegt hij. De avond waar hij zo naar uitkeek heeft namelijk ineens een compleet andere wending gekregen, nadat hij te horen krijgt dat Joost Klein is gediskwalificeerd voor de finale van het Eurovisie Songfestival.

Toch gaat Fred straks richting de zaal, waar vanavond de resterende landen strijden voor het beste lied van Europa. Fred is van plan er het beste van te maken en heeft nog steeds veel zin in de avond. "Ik heb al betaald dus ik ga natuurlijk wel kijken", zegt hij.

Wie volgens hem nu op de eerste plaats moet eindigen? "Ik heb geen voorkeur meer. Joost had een grote kans om te winnen, maar nu kan dat niet meer."

Gebroken

Ook superfan Katja Zwart is 'helemaal gebroken' van het nieuws. De vrouw uit Zaandam is gisteravond teruggevlogen uit Malmö om de finale vanaf haar eigen bank te kijken. "Ik ga wel kijken, maar het interesseert me niet meer wie er gaat winnen", zegt ze.

Katja overwoog nog even om haar verblijf in Malmö te verlengen, omdat er een goede kans bestond dat Joost Klein volgens haar het festival zou gaan winnen. Ze heeft na het horen van de diskwalificatie dan ook enorm medelijden met de artiest en is nog steeds heel trots op hem. "Hij heeft het alsnog fantastisch gedaan."