Eurovisie-Fred euforisch: Joost Klein naar de finale

De sfeer is goed, vertelt Fred, ondanks de extra zware beveiliging in en rond het festivalterrein. "Er zijn veel militairen en er is politie. Ikzelf heb niets van protesten gezien of geen boe-geroep gehoord vanwege de deelname van Israël." Fred heeft wel zijn Nederlandse vlaggetjes in moeten leveren: "Er mochten geen vlaggetjes mee de zaal in. Ze maakten de stokjes kapot, dus die ben ik kwijt. Dat is wel jammer."

Waterloo

Zaterdag dus de finale van het Eurovisie Songfestival en Joost Klein moet als vijfde optreden. Fred heeft goede hoop voor Joost: "Ik denk zeker dat hij in de top tien komt en Israël maakt ook een goede kans. Oostenrijk vonden wij niet zo goed en ik was heel verbaasd dat België de finale niet heeft gehaald."

En krijgen we ABBA nog te zien tijdens de finale? Het is precies vijftig jaar geleden dat ABBA het songfestival won met 'Waterloo'. Fred: "Dat zou wel leuk zijn. Er zijn allemaal geruchten, maar ik weet het niet. Wel dat een Zweedse prinses aanwezig is. Het is weer een avontuur. Heel blij dat ik er bij mag zijn en morgen ook."