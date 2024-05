Eerste profgoal voor Zaankanter Jay Kruiver, maar druipt af met Telstar na veldbestorming

Volgend seizoen staat Anthony Correia voor de groep. Het clubicoon tekende onlangs een tweejarig contract. Hoe de spelersgroep er precies uitgaat zien, moet de aankomende maanden duidelijk gaan worden.

Of Kruiver ook tot die nieuwe selectie behoort, is nog onzeker. De vaak opkomende rechtsback wil graag blijven bij de nummer zeventien van de eerste divisie. "Ik zit hier op mijn plek." Beide partijen zijn nog met elkaar in gesprek.

Wat zeker is, is dat Kruiver de wedstrijd tegen Willem II niet snel gaat vergeten en zeker de 33e minuut niet. Van dichtbij maakte de 23-jarige Zaankanter zijn allereerste treffer in het betaalde voetbal. "Dat werd tijd." In totaal had Kruiver daar 59 wedstrijden voor nodig.