Na heftige jaren komt droom uit voor echte Telstar-man Anthony Correia: "Grijze haren"

De cirkel is rond voor Anthony Correia. Als jeugdspeler van 14 jaar begon hij bij Telstar en nu op z'n 41e mag hij na de zomer aan de slag als hoofdtrainer bij de voetbalclub uit Velsen-Zuid. Aan de hand van drie opmerkelijke momenten uit z'n loopbaan kijken we terug en vooruit naar z'n nieuwe klus. "Het heeft me veel energie gekost en grijze haren bezorgd."