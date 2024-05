Pijnlijk: Telstar verspeelt in slotfase alsnog zege bij kampioenswedstrijd Willem II

Het leek alsof Willem II doping in de thee had gekregen, want zij vlogen als stieren over het veld in de tweede helft. Thijs Oosting (oud-AZ) zette de wedstrijd direct in vuur en vlam door de aansluitingstreffer te maken: 1-2. Door de grote hoeveelheid vuurwerk en rook werd de wedstrijd nog tijdelijk gestaakt. De Tilburgers dachten na de staking tweemaal op gelijke hoogte te komen, maar er werd twee keer buitenspel geconstateerd.

In de slotfase kwam die gelijkmaker voor de thuisploeg alsnog. Rob Nizet tikte van dichtbij raak achter doelman Ronald Koeman Jr. (2-2). Voor het tegendoelpunt had Zakaria Eddahchouri de marge voor Telstar moeten uitbreiden, maar dat liet hij na. Met het tegendoelpunt tot gevolg. Tot overmaat van ramp werd het ook nog 3-2. Ringo Meerveld zorgde in de absolute slotfase voor de beslissing.

