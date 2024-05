Telstar baalt na late tegentreffer van FC Groningen in laatste thuiswedstrijd

Net als in de eerste helft kwam Telstar goed uit de startblokken na de rust. Doelpuntenmaker Eddahchouri zag zijn eerste schot ditmaal in het zijnet belanden. Youssef El Kachati schoot enkele minuten snoeihard voor het doel langs van FC Groningen. Tussendoor had Ronald Koeman Jr de nodige moeite met een vrije trap van Laros Duarte. Verder dan afstandsschoten kwam Groningen in deze fase niet.

Het waren toch de bezoekers die in de acht minuten durende blessuretijd nog gelijkmaakte. Thom van Bergen zorgde voor de 1-1 in de dying seconds en dompelde Telstar in diepe rouw. Door het late doelpunt heeft Groningen de directe promotie nog steeds in eigen hand. Telstar sluit het seizoen af tegen Willem II, dat vrijdagavond promotie veiligstelde.

Opstelling Telstar: Koeman; Kruiver (Liesdek/88), Bakker, Apau, Oude Kotte; Overtoom (Kaandorp/68), Van de Loo, Plat; El Kachati (Boussakou/79), Eddahchouri (Seedorf/68), Tahiri (Gravenberch/79)