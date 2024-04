Nieuwe Telstar-coach krijgt wijze les mee van tante Dicky in NH Sport

In deze uitzending zie je ook de samenvatting van het vermakelijke handbalduel tussen Lions en Volendam. Een pittige klus is dat voor de oranjehemden uit het vissersdorp, want de tegenstander uit Zuid-Limburg is de koploper van de HandbalNL League.

Uitgesproken topscorer

Een portret van goaltjesdief David Albert is het laatste onderwerp op deze maandagavond. De spits van zaalvoetbalclub HV Veerhuys is de topscorer van de eredivisie. Dat is opvallend, want hij speelt niet voor de grote zaalvoetbalclubs Hovocubo of Os Lusitanos. Albert is daar zelf heel duidelijk over.

NH Sport zie je elke maandag om 17.10 uur op tv. Daarna wordt de uitzending elk uur herhaald.