Onduidelijkheid irriteert Telstar-speler Tom Overtoom: "Het is graag of niet"

Na ijzersterke wedstrijden in eigen huis, zit het seizoen er bijna op voor Telstar. Toch vindt Tom Overtoom het wel mooi geweest, omdat zijn ploeg 'nergens meer voor speelt'. De middenvelder is daarnaast nog altijd in afwachting wat er met zijn aflopende contract gaat gebeuren. "Het is graag of niet", zegt de 33-jarige Amsterdammer.