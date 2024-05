Gewonde bij schietpartij Heemskerk, daders nog voortvluchtig

De meldingen van de schietpartij kwamen even na 20.00 uur binnen. De politie zegt nog niet te weten hoe het slachtoffer gewond is geraakt. Hij of zij wordt in het ziekenhuis behandeld.

Via Burgernet wordt duidelijk dat de politie op zoek is naar twee jonge mannen die zijn vertrokken op een zwarte scooter. Er werd ook een helikopter van de politie ingeschakeld voor de zoektocht.

Op foto's is te zien dat meerdere stukken straat, bijvoorbeeld bij de Beethovenstraat, zijn afgezet voor politieonderzoek.