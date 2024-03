Schietpartij Zwanenburg blijkt uit de hand gelopen ruzie, dader nog voortvluchtig

Mensen die werken op het bedrijventerrein halen hun schouders op over de criminaliteit. Een werknemer van een bedrijf dat direct naast de plek van de schietpartij ligt 'kijkt niet meer echt op van dit soort zaken.' "Het zijn geen fijne dingen om in de straat te hebben, gelukkig was het in het weekend en was er niemand bij ons in het gebouw", vertelt ze verder.

Een ondernemer om de hoek weigert zich te laten intimideren door criminelen: "We zetten het niet op een lopen hoor, je ziet dit overal in het land steeds vaker gebeuren. Maar gadverdamme, het komt zo wel erg dichtbij allemaal."