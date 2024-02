Opnieuw schietpartij in Purmerend: woning beschoten

In de Rietdekkerstraat in Purmerend is vanavond een woning beschoten. Er raakte niemand gewond. De politie is nog op zoek naar de dader.

Woning beschoten in de Rietdekkerstraat in Purmerend - Foto: Foto's: Inter Visual Studio

De woning werd rond 21.25 uur beschoten. Op dat moment was er niemand in de woning aanwezig. Van de dader ontbreekt nog elk spoor, de politie is een onderzoek gestart. Of deze schietpartij iets te maken heeft met de schietpartij van afgelopen maandag in Purmerend is nog niet duidelijk. "Daar kunnen we nu nog geen zinnig woord over zeggen", benadrukt een politiewoordvoerder. 'Conflict tussen jongeren' Het is de tweede keer binnen één week dat Purmerend wordt opgeschrikt door een schietpartij. Afgelopen maandagavond werden er schoten gelost bij het station. Daarbij kwam een 19-jarige man om het leven. Een ander slachtoffer, een tevens 19-jarige man uit Medemblik, ligt nog zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens de politie is 'een conflict' tussen jongeren in Purmerend de aanleiding van de schietpartij, dit wordt op dit moment verder onderzocht. Voor de dodelijke schietpartij bij het station heeft de politie inmiddels drie verdachten aangehouden. 'Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten', laat de politie weten.