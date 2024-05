Ajax schuift commercieel directeur Menno Geelen tijdelijk door naar functie Alex Kroes

De 42-jarige Geelen is vanaf medio 2010 in dienst bij Ajax. In november 2016 maakte hij promotie van hoofd sponsoring naar commercieel directeur. "Ik kijk ernaar uit om deze rol tijdelijk op me te nemen", reageert Geelen in een persbericht. "Organisatorisch zijn we hiermee voor de komende periode op orde en creëren we de bestuurlijke rust die nodig is."

"De voortgang van het werk op voetbalvlak heeft nu de hoogste prioriteit. Alex Kroes en Marijn Beuker moeten samen met de mensen om hen heen vol door kunnen. Mijn taak is onder meer om ervoor om te zorgen dat zij zich hier op kunnen richten en dat tegelijkertijd ook alle andere afdelingen en collega's optimaal kunnen functioneren."

Vanwege zijn tijdelijke functiewijziging draagt Geelen zijn huidige werkzaamheden voor dezelfde interim-periode over aan Cas Biesta, het huidige hoofd marketing en brand partnerships van Ajax.

Door de tijdelijke benoeming van Geelen hoeft Michael van Praag de directie niet meer bij te staan als gedelegeerd commissaris. Hij kan zich weer volledig concentreren op zijn functie als voorzitter van de raad van commissarissen.