Oud-Ajacied Babangida ernstig gewond bij ongeluk, broer Ibrahim overleden

Geen doorbraak Ibrahim

Ibrahim Babangida is 47 jaar geworden. Hij kwam in het kielzog van zijn broer naar Nederland en voetbalde tussen 1997 en 2002 voor FC Volendam. Hoewel hij óók razendsnel was, bleef een doorbraak uit.

Hij speelde 52 wedstrijden voor de club uit het vissersdorp, in meer dan de helft van de gevallen was hij invaller. In totaal scoorde Ibrahim Babangida zeven doelpunten.