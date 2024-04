Kroes terug als technisch directeur: "Laten we het over Ajax hebben en niet over Alex"

Gisteren kwamen Ajax en de Raad van Commissarissen (RvC) overeen dat Kroes als technisch directeur mag terugkeren bij de club. Kroes begon in maart als algemeen directeur bij Ajax, maar werd op 2 april door de RvC geschorst omdat hij met voorkennis Ajax-aandelen had gekocht.

"Het moeilijke is dat niemand wel of niet weet of ik met voorkennis heb gehandeld, en daarom moet de AFM daar een oordeel over vellen. Er zijn drie verschillende juristen die weten van de situatie, en alle drie hebben ze een andere mening over of het voorwetenschap is", vertelt Kroes. "Als ik een straf krijg dan neem ik de consequenties. Want dan heb ik iets gedaan, niet met de verkeerde intenties, en dan moet ik stoppen bij Ajax."

Kroes vertelt het vooral jammer te vinden dat er binnen de club en de vereniging dingen werden gezegd die ook bij hem pijnlijk overkwamen. "Ik neem niemand iets kwalijk, als ik een ernstige fout maak, dan neem ik daar mijn consequenties voor", vertelt hij.

De nieuwe technisch directeur noemt het harde Ajax-is-geen-speeltuin-oordeel van RvC-voorzitter Michael van Praag over hem pijnlijk. "Maar het was niet kwaadwillend. Hij had zo zijn informatie, maar inmiddels met voortschrijdend inzicht is het misschien iets minder zwart-wit dan dat het leek."

'Bizarre weken'

De afgelopen weken had Kroes liever niet willen meemaken. "Het waren echt bizarre weken, had ik dit maar niet meegemaakt. Ik had andere leuke weken willen hebben, maar dingen gebeuren", aldus Kroes.

Zijn terugkeer als technisch directeur was volgens hem al een mogelijkheid, die hij eerder bij de club en het bestuur aangaf. "Het moeilijke van deze stelling is, dat niemand precies weet of ik wel of niet met voorkennis heb gehandeld en dat is ook waarom de AFM daar een oordeel over moet vellen." Over een ding is hij duidelijk: "Laten we het over Ajax hebben en niet over Alex".

AT5 sprak ook nog met RvC-voorzitter Michael van Praag en bestuursraad-voorzitter Ernst Boekhorst. Alle interviews zijn hieronder te zien.