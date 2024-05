Na drie seizoenen - en wat handsballen verder - vertrekt de verdediger naar Bayern München. Met die club heeft De Ligt woensdagavond opnieuw de kans om de finale van de Champions Leaugue te bereiken. Al is hij bij Der Rekordmeister verre van de onbetwiste basisspeler die hij bij Ajax was.

Donny van den Beek

In tegenstelling tot De Ligt blijft Donny van den Beek nog een jaar bij Ajax, voordat hij in de zomer van 2020 voor 39 miljoen euro naar Manchester United verkast. Daar kan hij - mede door vele blessures - in drieënhalf jaar tijd geen goede indruk achterlaten.

Van den Beek hoopt afgelopen winter met een uitleenbeurt aan Eintracht Frankfurt weer in beeld te komen bij het Nederlands Elftal, maar ook in Duitsland weet de inmiddels 27-jarige Nijkerker niet te overtuigen. Zo vinkt Eintracht Frankfurt bij de spelersinschrijving voor de knock-outfase van de Conference League Van den Beek bewust niet aan.

Dušan Tadić

Waar zijn medespelers een voor een de vleugels uitslaan, blijft Tadic Ajax trouw in de jaren na het Champions League-succes. Met zijn winnaarsmentaliteit en uitspraken als 'pak schaal' groeit hij uit tot het gezicht van de club. In vijf jaar speelt de Serviër 241 wedstrijden in het shirt van Ajax waarin hij 105 keer scoort en 112 keer aangever is.

