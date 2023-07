Verrassende nieuwe club voor Daley Blind: oud-Ajacied tekent bij ambitieus Girona

Daley Blind zet zijn carrière voort bij het Girona. De Spaanse nummer tien van het afgelopen seizoen neemt de 33-jarige Amsterdammer transfervrij over van Bayern München.

In de winterstop vertrok Blind nog bij Ajax uit onvrede over de ontstane situatie. Het afgelopen halfjaar speelde hij daarom in Duitsland. Met Bayern München pakte Blind op de valreep de landstitel. Echter kwam hij slechts tot 131 minuten bij Der Rekordmeister.

Ook bij het Nederlands elftal is Blind inmiddels zijn plek kwijtgeraakt. Samen met AZ'er Tijjani Reijnders viel Blind af bij de laatste schifting voor de Nations League. Bij zijn nieuwe club Girona hoopt hij zich opnieuw in de kijker te spelen.

Girona eindigde het afgelopen seizoen knap als tiende in de Spaanse competitie. Momenteel is het nog een relatief kleine club, maar de ambities van Girona zijn groot. De club maakt onderdeel uit van de City Group en kan dus beschikken over behoorlijk wat geld.